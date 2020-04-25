В Пензе умер шестой пациент с коронавирусом

Число жертв коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло шести человек: в субботу стало известно о том, что в областном центре скончалась пожилая женщина.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дину Черемушкину, 71-летняя больная страдала бронхиальной астмой.

По данным областного оперштаба, всего на сегодня подтверждено 255 случаев заражения COVID-19. Новые эпизоды зафиксированы в Пензе, Бессоновке, Сердобске, Грабове, Заречном, Сосновке, Нижнем Ломове, Пачелме, Поиме. Возраст заразившихся - от 18 до 79 лет. Под наблюдением медиков находится 2 657 человек, 6 741 с наблюдения сняты.

Следует отметить, что в субботу были выписаны с выздоровлением сразу 24 пациента - в том числе четырехлетний ребенок и 92-летний пенсионер. В целом по региону от инфекции вылечились 48 человек.