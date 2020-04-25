В России анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа

Стало известно о ближайших вывозных рейсах по доставке домой застрявших за границей россиян. В сообщении Минкомсвязи называются такие страны как Италия, ОАЭ, Армения, Мальдивы, Шри-Ланка и Израиль.

При организации работы учитываются региональные направления, чтобы избежать возможного распространения коронавируса. Так, вывозной рейс SVR3804 Дубай (ОАЭ) - Уфа намечен на 12:30 местного времени в воскресенье, 26 апреля. По данным ведомства, этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Республике Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермском крае и Кировской области.

Между тем с начала пандемии на родину из-за рубежа вернулись свыше 200 тысяч россиян. Подали заявки на выезд еще 30 тысяч человек.

МИД РФ рекомендует соотечественникам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обратиться в посольство или генконсульство.