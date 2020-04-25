В Саратовской области выявлено 265 случаев коронавируса

В Саратовской области число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 265.

Как сообщает областной оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, за сутки в регионе выявлено еще 20 случаев заболевания.

Девять человек ранее контактировали с больными, девяти заболевшим ранее был поставлен диагноз "внебольничная пневмония", еще двое приехали из Москвы.

Больше всего инфицированных в Саратове и Духовницком районе - по четыре человека, в Ершовском и Новоузенском районам - по три человека, в Балаковском, Энгельссском, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах - по одному.

Среди заболевших двое детей и пять человек старше 60 лет.