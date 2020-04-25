В Удмуртии при обрушении кровли из-за сильного ветра погиб человек

В Удмуртии шквалистый ветер порывами до 18-20 метров в секунду привел к обрушению кровель двух зданий в Камбарке и селе Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В Камбарке это был одноэтажный кирпичный продуктовый павильон. В результате происшествия погиб мужчина 1950 года рождения.

- Обстоятельства, последствия и причины происшествия уточняются, - говорится в сообщении.

В Каракулино слетела кровля двухэтажного квартирного панельного жилого дома. Площадь повреждения составила 240 квадратных метров. Пострадавших нет.