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25.04.2020 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии при обрушении кровли из-за сильного ветра погиб человек

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии шквалистый ветер порывами до 18-20 метров в секунду привел к обрушению кровель двух зданий в Камбарке и селе Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

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В Камбарке это был одноэтажный кирпичный продуктовый павильон. В результате происшествия погиб мужчина 1950 года рождения.

- Обстоятельства, последствия и причины происшествия уточняются, - говорится в сообщении.

В Каракулино слетела кровля двухэтажного квартирного панельного жилого дома. Площадь повреждения составила 240 квадратных метров. Пострадавших нет.

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