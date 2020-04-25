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25.04.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе начали проверку инцидента в исправительной колонии

Текст: Гульназ Данилова

В Уфе началась проверка по факту дезорганизации деятельности в исправительной колонии №3 УФСИН России по РБ строгого режима. Там отбывают наказание неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Фото: СК РФ/РИА Новости
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- По предварительным данным, вечером 20 апреля 2020 года шестеро осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения, не пускали сотрудников в помещение отряда и призывали других осужденных присоединиться к ним и начать действия по дезорганизации работы колонии, при этом забаррикадировав железными кроватями лестницу в корпусе, в котором находились, - сообщил подробности старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский.

Противоправные действия осужденных были пресечены. Никто из сотрудников колонии и осужденных не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины возникшего конфликта, опрашивают осужденных, руководство и сотрудников администрации колонии. По результатам проверки действиям осужденных будет дана правовая оценка.

Инцидент в колонии, о котором стало известно со слов зампредседателя Общественной палаты РБ Олега Галина, выступившего в эфире одной из радиостанций, некоторые СМИ назвали бунтом.

Фото: EPA-EFE/EVANGELOS BOUGIOTIS
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Пресс-служба УФСИН выступила с заявлением, что это не соответствует действительности.

- Шестеро осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения. Нецензурно выражались, не пускали сотрудников в помещение отряда, требовали послабления режима отбывания наказания в виде свободного перемещения по учреждению и использования средств сотовой связи, - такие подробности указаны в сообщении, размещенном на официальном сайте УФСИН по РБ. - На место инцидента прибыли руководство УФСИН, представители прокуратуры и Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Они побеседовали с осужденными, после чего те отказались от своих незаконных требований.

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