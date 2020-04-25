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25.04.2020 10:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице

Текст: Ирина Штерман

В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии. COVID-19 туда занес мужчина, недавно вернувшийся из Москвы и нарушивший режим самоизоляции. Об этом сообщает глава региона Валентин Коновалов в своем Instsgram.

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"Мужчина, … находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу. При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания" - сообщил своим подписчикам Коновалов.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 49 новых случаев заболевания, очаг в больнице - самый крупный. Остальные случаи - лица, контактировавшие с заболевшими либо внутри семьи, либо на работе. У трех прибывших из Москвы и находящихся на самоизоляции граждан тесты на COVID-19 также дали положительные результаты. Всего в Хакасии зафиксирован 151 случай коронавирусной инфекции, выздоровело 10 человек.

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