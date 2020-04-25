На Ставрополье умер первый медработник от коронавируса

В Ставропольском крае умер медицинский работник, у которого ранее установили коронавирус. Об этом в субботу сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным" - написал глава края.

В региональном минздраве "РГ" также уточнили, что медик работал с госпитализированными людьми, у которых был подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. В результате врач сам заразился вирусом, что вызвало тяжелое течение сопутствующей хронической патологии и смерть.

Сейчас на территории Ставропольского зафиксировано 385 случаев COVID-2019. Из них 42 ребенка. 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 58 пациентов. Пятеро скончались.