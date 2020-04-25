Петербургским школьникам разрешили уйти на летние каникулы с 1 мая

В Петербурге школьники смогут уйти на каникулы с 1 мая. Годовые оценки они получат по итогам успеваемости за первые три четверти, сообщает администрация Петербурга.

Нововведение коснется всех школьников, кроме тех, что обучаются в девятом и одиннадцатом классах, там годовая аттестация пройдет в обычное время.

Все остальные школьники и их родители имеют право выбора. При желании они могут окончить учебный год 1 мая и, например, уехать на дачу. Для того, чтобы досрочно закрыть учебный год, нужно подать заявление в школу.

Но если ребенок хочет "вытянуть" какой-нибудь предмет и дистанционное обучение не вызывает сложностей, то можно продолжить занятия. Педагоги будут вести уроки до 22 мая, правда, сосредотачиваясь на повторении уже пройденного материала.