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25.04.2020 16:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Реконструкторы повторят Югорский поход дружинников Новгорода XII века

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-службу клуба "Кречет" Фото: Пресс-службу клуба "Кречет"
Фото: Пресс-службу клуба "Кречет"

Реконструкторы повторят часть древнего речного пути, которым дружинники Великого Новгорода возвращались из похода на Югру в 1187 году. На эти цели будет потрачен грант Росмолодежи на сумму 1,167 миллиона рублей, выигранный Сыктывкарским историко-реконструкционным клубом "Кречет", рассказал руководитель клуба Александр Плюснин.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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Участники похода намерены пройти около 1380 километров. Маршрут похода начнется в устье реки Северная Кельтма и продолжится по рекам Вычегда, Сысола, Северная Двина с выходом в Белого моря и посещением Кандалакши. Затем путешественники обогнут Онежский полуостров, посетят Соловецкие острова и финишируют в устье реки Онега. Семеро участников похода будут передвигаться на восьмиметровой деревянной ладье "Варыш".

- Предполагаю, что мы будет идти ночью, как делалось в прошлом году во время одного из выходов, - рассказал Александр Плюснин. - Дело в том, что ночью чаще безветренная погода, тогда как днем дует довольно сильный встречный ветер, мешая движению. Для того, чтобы отдохнуть и поспать во время пути по рекам, будем приставать берегу. А в Белом море, видимо, будем спать будем прямо в лодке, из-за приливов и отливов пристать к берегу там не получится.

Реконструкторы не только пройдут по пути своих отдаленных предков в деревянной парусно-гребной ладье, построенной по образу аналогичных судов Древней Руси. Путешественники полностью погрузятся в атмосферу средневековья. Они будут одеты в ту же же одежду и пользоваться тем же снаряжением, которые пользовались новгородские дружинники, возьмут с собой оружие той эпохи и даже продукты - например, солонину и капусту в бочонках. Разумеется, в путешествии будут соблюдаться необходимые требования безопасности, предписанные ГИМС и МЧС.

Фото: РИА Новости
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На протяжении маршрута будет довольно много населенных пунктов. Участники похода намерены минимум раз в сутки останавливаться в одном из них и в течение двух часов проводить для местных жителей программу в формате живого музея истории.

Из-за пандемии коронавируса пока нет полной ясности с датой старта, - отметил Александр Плюснин. - Сейчас мы пока решаем административные вопросы. Пока выход намечен на начало июня. Скорее всего, маршрут будет разбит на две части: одна из них состоится летом, а другая будет перенесена на осень.

Справка "РГ"

По данным "Повести временных лет", к 1096 году новгородцы проникли в земли Югры за пушниной, отмечает доктор исторических наук Владимир Пузанов. В XII-XV веках новгородцы ходили в экспедиции к Югре и собирали дань с населяющих ее народов. В договорных грамотах XIII - XV веков Новгорода волость Югра отмечается среди других владений Новгородской республики. В XV веке отношения с Югрой переходят от Новгорода к Русскому государству. В 1484 году Иван III впервые включил в великокняжеский титул упоминание Югры, что для правителей Москвы означало установление русского подданства над этой землей.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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