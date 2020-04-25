Три пожилых пациента скончались в Петербурге от COVID-19

Число жертв коронавирусной инфекции в Петербурге возросло до 23 человек. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила три новые смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В частности, врачи не смогли спасти двух мужчин, одному 93 года, второму - 81, а также 90-летнюю женщину. Пациенты скончались в госпитале ветеранов войн от легочно-сердечной недостаточности, которая была вызвана пневмонией. Члены комиссии пришли к выводу, что основной причиной их смерти стал COVID-19.

Стоит отметить, что эти пациенты скончались 11 и 12 апреля. Тем не менее, заключение о причине их смерти выдано только сейчас.

Как объясняют в городском комитете по здравоохранению, тела всех пациентов, которые могли умереть от коронавируса, обследует специальная комиссия, которая в итоге устанавливает точную причину смерти.