В Ленобласти разрешили работу бань, парикмахерских и салонов красоты

В ряде населенных пунктов Ленинградской области откроются бани, парикмахерские, а также салоны красоты. Соответствующее постановление приняло правительство региона.

Как следует из текста документа, парикмахерским разрешили работать в городах, где зарегистрировано менее пяти случаев COVID-19. В поселках и деревнях главным условием возобновления работы парикмахерских становится менее трех случаев заболевания на весь населенный пункт.

Таким образом, в крупнейших населенных пунктах региона: Всеволожске, Кудрово, Мурино, Сертолово, Выборге, Гатчине, Тосно, Новом Девяткино, Янино, парикмахерские работать не будут из-за большого числа заболевших.

Но и там, где все-таки парикмахерские и салоны красоты заработают, требования к безопасности объявлены жесткие. В частности, на входе посетителям и сотрудникам должны измерять температуру. Администраторы обязаны вести список всех клиентов с указанием номеров телефонов, в зале должно быть занято не более половины посадочных мест.

Бани откроются в населенных пунктах, где нет центрального водоснабжения, а также, где нет ни одного заболевшего.