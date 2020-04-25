В Петербурге умер врач, заразившийся от пациентов COVID-19

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончался врач-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией и заразился от них COVID-19.

Как сообщают в Елизаветинской больнице, Сергей Белошицкий в последние несколько дней находился на аппарате ИВЛ, затем его перевели на ЭКМО. Но несмотря на все усилия коллег, врач скончался. Ему было 50 лет.

Ранее, стало известно, что с начала пандемии в инфекционную больницу имени Боткина были госпитализированы 137 врачей, медсестер и других медработников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также сообщалось, что трое из них находятся на аппаратах ИВЛ.

На данный момент в Петербурге, по данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, зарегистрировано 2711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 20 пациентов скончались, 411 человек выздоровел.