В Заполярье стартовала тотальная дезинфекция общественных мест

Фото: Мурманский оперативный штаб

В Мурманской области началась тотальная дезинфекция мест массового скопления людей. Как пояснили в региональном оперативном штабе, погодные условия пока не позволяют проводить обработку на улице. Поэтому дезинфицирующий состав распылят во всех помещениях массового пользования.

Дезобработку водным раствором с хлором с применением агрегатов высокого давления уже провели на железнодорожном вокзале в Мурманске. Подобные мероприятия состоятся регулярно во всех муниципалитетах региона.

Когда температура воздуха поднимется выше пяти градусов по Цельсию, а снег и лед растают, специалисты начнут дезинфицировать улицы. Помощь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией оказывают специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда "Центроспас", а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области.

По последним данным, в Заполярье зафиксировано 856 случаев заболевания COVID-19. 70 пациентов выздоровели, четверо скончались.