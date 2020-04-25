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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Заполярье впервые в истории науки в неволе родился серый тюлень

Текст: Ульяна Вылегжанина (Мурманская область )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Кольском заливе Баренцева моря под контролем ученых родился детеныш краснокнижного серого тюленя. Это уникальное событие - в неволе редкое животное принесло потомство впервые.

Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мурманский морской биологический институт, малыш появился на свет в конце прошлого года. Но ученые решили придать этот факт огласке только сейчас. Поначалу было непонятно, выживет тюлененок или нет.

Сейчас детеныш, получивший имя Тима, чувствует себя хорошо. Его вес составляет 40 килограммов, рост - 110 сантиметров. Недавно малыш научился самостоятельно выбираться из воды на помост.

14-летняя самка Буля, мама тюлененка, живет при лаборатории биотехнических систем института, его отец - дикий тюлень. Рождение Тимы имеет большое значение с точки зрения сохранения популяции краснокнижного животного.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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