Волонтеры будут разносить петербуржцам "РГ" до конца самоизоляции

В Санкт-Петербурге пожилые люди в самоизоляции получают "Российскую газету" и журнал "Родина". Свежую прессу им приносят волонтеры вместе с продуктами и лекарствами.

Петербургская редакция "Российской газеты" присоединилась к всероссийской акции #Мывместе с самого ее начала. Волонтеры помогают людям старше 65 лет соблюдать самоизоляцию - чтобы пенсионеры могли остаться дома, добровольцы за них ходят в аптеки и магазины за товарами первой необходимости.

Пожилые люди часто жалуются, что одним из испытаний во время вынужденного затворничества для них стало отсутствие печатной прессы. Поэтому петербургская редакция "РГ" договорилась с волонтерами о сотрудничестве. Вместе с заказанными покупками старики получают приятный сюрприз - "Российскую газету", как ежедневную, так и "неделю". А еще - журнал "Родина" с актуальным приложением "Документы Победы".

- Мы с женой привыкли следить за новостями, читая газеты. Телевизор - совсем не то. Для нас это всегда был целый ритуал - вместе прогуляться к киоску, накупить газет, а вернувшись домой, читать статьи друг другу вслух и обсуждать. С тех пор, как началась пандемия, это удовольствие для нас недоступно, - рассказывает блокадник Константин Сергеевич. - Спасибо "Российской газете" - выручила. Пару раз в неделю мы обращаемся к волонтерам с просьбой купить молоко и хлеб и всякий раз получаем в подарок прессу - целое море информации. Отдельное удовольствие - журнал "Родина". Его можно читать и перечитывать, как книгу.

- С первым же заказом волонтеры принесли мне "толстушку", - делится пенсионерка Анна Петровна. - Было очень символично - заголовок на первой полосе гласил: "Сидим дома". Так и сидим с тех пор, да. Развлекаемся как можем. Я вяжу, смотрю сериалы и жду свежего номера "РГ", чтобы почитать, как страна переживает нынешние странные времена. И, знаете, чувствую себя не такой уж и одинокой. Так вместе, глядишь, доживем до светлых дней.

- Выполняя заказы, мы стараемся чем-то порадовать бабушек и дедушек: тем, кто небогат, нередко покупаем за свои деньги что-нибудь сверх списка; тем, кто явно не нуждается, можно поднять настроение, вложив в пакет открытку с добрыми словами, - говорит волонтер Сергей. - А свежая газета - это беспроигрышный вариант для всех. Пенсионеры, скучающие взаперти, всегда очень ей радуются.

Пожилые петербуржцы продолжат получать "Российскую газету" из рук волонтеров до тех пор, когда пандемия отступит и режим самоизоляции будет снят. Потому что информация - тоже предмет первой необходимости.

Фото: Евгения Цинклер / РГ

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Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.