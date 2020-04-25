За сутки в Заполярье заболели коронавирусом еще 193 человека

В Мурманской области за сутки подтверждено 193 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

На стройплощадке в селе Белокаменка прибавилось 192 заболевших. На остальной территории региона стало больше на одного больного. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составляет 856 человек, из которых вылечено 70 пациентов. Четверо больных скончались.

Ранее вспышка заболевания наблюдалась среди работников одной из подрядных организаций, которая участвует в возведении в Белокаменке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Компания была вынуждена приостановить работу. Своих рабочих она развозит на изоляцию в различные города.

- Объект в Белокаменке покинули 475 сотрудников, - сообщили в компании. - Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля, на его борту было 154 вахтовика. Второй прилетел в Екатеринбург 22 апреля и привез 195 рабочих, третьим также в Екатеринбург в ночь с 23 на 24 апреля были отправлены еще 126 сотрудников компании.

Среди пассажиров всех трех рейсов были исключительно сотрудники с отрицательными результатами тестирования на коронавирус (последние анализы брались за сутки до вылета), а также без контактов с COVID-положительными коллегами, подчеркнул подрядчик. Рабочие живут в двухместных номерах в домах отдыха и пансионатах с трехразовым питанием и динамическим наблюдением медиков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что ограничения по коронавирусу в регионе будут продолжены в мае. По его словам, не исключено введение электронных пропусков.