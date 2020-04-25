Две стройки Минобороны в Севастополе перевели в режим обсерватора

Территорию будущего инфекционного госпиталя Минобороны России в Севастополе перевели в режим обсерватора из-за заражения рабочего COVID-19. Обсерватором также стала стройплощадка на аэродроме Бельбек. Об этом журналистам сегодня сообщил врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Всего за прошедшие сутки в городе подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом. Один из них - строитель, который работает на объекте в районе бухты Омега, где строится инфекционное отделение военного госпиталя.

- Это вахтовик, который больше недели назад прибыл в Севастополь, - рассказал Развожаев. - Перед отправкой все рабочие проходили двойное тестирование, ни у кого инфекция не проявилась. Не исключено, что вирус он подхватил уже здесь в Севастополе.

Рабочих поселили в хостеле по улице Отрадной, 18, где уже несколько месяцев проживали строители с других объектов. Вероятно, там и могло произойти заражение.

- В хостеле проживало 60 рабочих, 13 человек находились в комнате с заболевшим, - сообщил Развожаев. - Трое из них с жалобами на плохое самочувствие переведены в инфекционную больницу. Остальные переведены в военный госпиталь на Омеге.

После этого инцидента на совместном совещании с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым было принято решение перевести всю стройплощадку на Омеге в режим обсерватора. Всего там задействованы 700 рабочих. Сейчас на территории госпиталя разворачивается большой палаточный лагерь для строителей. Там же поселят 200 рабочих из Севастополя, занятых на объекте. Они не будут покидать территорию до окончания 14-дневного карантина.

В режим обсерватора также переходит строительный городок на аэродроме Бельбек, где у одного из рабочих был выявлен коронавирус. По словам Развожева, в вагончиках проживали около 80 строителей, которые могли контактировать с заболевшим.

Еще два выявленных случая относятся к уже локализованному очагу, возникшему в больнице имени Даши Севастопольской. Двое пациентов оттуда были переведены в горбольницу №9 в Балаклаве, а когда у них подтвердили коронавирус - в инфекционную больницу Севастополя.

Кроме этого, заболела медсестра инфекционной больницы Севастополя.

- Медперсоналу инфекционной больницы будет рекомендовано не возвращаться домой, чтобы не подвергать риску своих близких, - сказал врио губернатора. - Медиков временно разместим в гостинице за счет бюджета.

Всего в Севастополе зафиксирован 31 случай коронавируса, шесть человек выздоровели.