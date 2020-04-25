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25.04.2020 21:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована в областную клиническую больницу с инфарктом. Ее состояние сейчас стабильное. Об этом "РГ" сообщили в лечебном учреждении.

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Сегодня министр здравоохранения региона участвовала в заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции, а после провела совещание с главврачами больниц. Позже ей стало плохо.

Татьяна Быковская была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ.

Пациентка находится в реанимации. Ей были сделаны все необходимые в такой ситуации обследования и назначено лечение.

Власть Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Ростовская область

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