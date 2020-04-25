Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована в областную клиническую больницу с инфарктом. Ее состояние сейчас стабильное. Об этом "РГ" сообщили в лечебном учреждении.

Сегодня министр здравоохранения региона участвовала в заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции, а после провела совещание с главврачами больниц. Позже ей стало плохо.

Татьяна Быковская была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ.

Пациентка находится в реанимации. Ей были сделаны все необходимые в такой ситуации обследования и назначено лечение.