Морской "Шмель": В Астрахани боевой катер установили на постамент

Артиллерийский катер "Шмель" Каспийской флотилии установлен на постамент в Астрахани. Бронекатер, построенный в начале 1970-х годов, станет памятником военным морякам.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, пред тем как стать монументом "Шмель" не только нес службу на Каспии и Черном море, но и принимал участие в боевых операциях. Перед началом работ катер проекта 1204 прошел реставрацию на судостроительном заводе.

Торжественное открытие памятника-символа боевой славы ВМФ России будет приурочено ко Дню Победы.

Напомним, что речной артиллерийский катер "Шмель" был создан в 1967 году для действия на реках и в прибрежных районах моря. Катер вооружался двумя 76-мм артиллерийскими установками, 140 - мм реактивной установкой и пулеметом. Экипаж -14 человек. Дальность плавания - 320 морских миль.