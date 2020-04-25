В Калмыкии саперы начали разминировать подземный артиллерийский склад

В Калмыкии инженерно-саперная группа Южного военного округа извлекла из подземных блиндажей около 200 снарядов и других взрывоопасных предметов. В 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей.

"Общая площадь территории, на которой возможно обнаружение снарядов, ручных гранат и минометных мин превышает 10 гектаров. Саперы продолжают разминирование", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожаться на месте методом подрыва

По рассказам местных жителей - эти места давно считались опасными для землепользования, так как в конце 1980-х годов здесь отмечались случаи подрыва сельхозтехники и скота.

Отметим, что в прошлом году в Калмыкии саперами было обезврежено свыше 800 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.