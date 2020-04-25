В онкодиспансере Краснодара выявили очаг коронавируса

В одном из корпусов Клинического онкологического диспансера №1 в Краснодаре выявили заражение коронавирусом. Прием новых пациентов, а также выписка и перевод в другие медицинские организации стационарных больных приостановлен.

Как пояснил корреспонденту "РГ" главный врач онкодиспансера Роман Мурашко, согласно предписанию управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, на карантин закрыт первый корпус лечебного учреждения.

- В настоящее время проводится дезинфекция помещений и территории, - пояснил Мурашко. - Медицинская помощь пациентам первого корпуса оказывается в полном объеме. Они обеспечены всем необходимым.

Между тем стало известно, что накануне из этого корпуса в экстренном порядке были переведены в инфекционную больницу медики и пациенты, у которых взятые тесты на коронавирус дали положительный результат. Пути заражения сейчас выясняются.

Десять отделений краснодарского клинического онкодиспансера расположены в семи отдельно стоящих друг от друга корпусах. На первом этаже закрытого на санобработку пятиэтажного корпуса №1 размещалась администрация лечебного учреждения, на остальных этажах - больничные палаты. Расположенные в других корпусах клиники отделения химиотерапии и лучевой терапии продолжают оказывать помощь пациентам в прежнем режиме.

- Основные функции онкоцентра сохранены, - подчеркнул Роман Мурашко. - Остальные отделения ГБУЗ КОД №1 работают в штатном режиме.

На официальном сайте Клинического онкологического диспансера №1 в Краснодаре для родственников пациентов находящихся на стационарном лечении в первом корпусе онкодиспансера указан телефон, по которому можно уточнить информацию - 8(938)533-30-98.