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25.04.2020 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове военный ансамбль начал серию дворовых концертов ко Дню Победы

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Жители одного из микрорайонов донской столицы смогли наблюдать за концертом ансамбля Южного военного округа.

Артисты исполнили во дворе песни военных лет в честь предстоящего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На Дону стартовала акция "Бессмертный полк онлайн"

Как отметили в военном ведомстве, жители Ростова-на-Дону, которые наблюдали за концертом со своих балконов, встретили песни аплодисментами. Горожане также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в "Бессмертном полку".

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что подобные концерты в условиях самоизоляции пройдут и в других районах города.

Общество Культура Музыка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

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