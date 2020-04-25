В Ростове военный ансамбль начал серию дворовых концертов ко Дню Победы

Жители одного из микрорайонов донской столицы смогли наблюдать за концертом ансамбля Южного военного округа.

Артисты исполнили во дворе песни военных лет в честь предстоящего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отметили в военном ведомстве, жители Ростова-на-Дону, которые наблюдали за концертом со своих балконов, встретили песни аплодисментами. Горожане также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в "Бессмертном полку".

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что подобные концерты в условиях самоизоляции пройдут и в других районах города.