В Сочи депутат городского собрания умер от проблем с сердцем

В Сочи умер депутат городского собрания Константин Гергишан. Об этом в субботу сообщил корреспонденту "РГ" председатель горсобрания Виктор Филонов.

Он также добавил, что Гергишан скончался от сердечной недостаточности, с которой ранее его госпитализировали в больницу.

Как сообщается на официальном сайте представительного органа города, у депутата были хронические болезни, что осложнило течение болезни.

- Врачи до последнего боролись за жизнь Константина Васильевича, но так и не смогли его спасти, - говорится в сообщении.

Константин Гергишан родился в 1957 году в Сочи. Избирался депутатом Городского Собрания Сочи в четвертом и пятом созыве. Возглавлял комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды. Отставной полковник, он был награжден орденом "За службу Родине III степени".