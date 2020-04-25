Видео: В Крыму массово зацвели краснокнижные пионы

В Крыму на каменистых склонах и яйлах зацвел занесенный в Красную книгу республики Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia).

Он встречается на Белой скале рядом с Белогорском, на яйлах Крымского, Ялтинского горнолесного и Карадагского природных заповедников, в национальном природном парке "Тарханкутский", а также во многих других ООПТ Крыма. Островками краснокнижных пионов можно полюбоваться и на Петровских высотах Симферополя.

Из-за бесснежной зимы и засушливой весны сейчас большинство кустов пионов низкорослые, но как всегда источают тонкий пьянящий аромат. В обычные годы пионовые склоны и поля с цветками ярко-красного цвета традиционно привлекают гостей полуострова, и многие туристические фирмы организуют поездки к местам массового цветения. В этом году благодаря действующему режиму самоизоляции природа отдыхает от человека.