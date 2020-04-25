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25.04.2020 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Текст: Елена Мационг
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Тазовском районе Ямала совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. Как сообщили "РГ" в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, рейс выполняла авиакомпания "Абакан авиа".

Фото: СК/РИА Новости
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- Информация по числу находившихся на борту пассажиров и членов экипажа пока противоречивая. По предварительным данным, в вертолете было восемь человек. Сколько пострадало неизвестно. Никто не погиб, - отметил официальный представитель следственного управления на транспорте Александр Бажов. - На место для проведения следственных действий сейчас вылетели представители оперативной группы, более подробную информацию сообщим позднее.

Возгорания в результате ЧП не было. Из поселка Тазовский запланирован вылет борта санавиации на место посадки вертолета. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росавиации, командир воздушного судна во время полета сообщил диспетчерам об отказе левого двигателя. Экипаж принял решение следовать на ближайшую посадочную площадку, однако вертолет не долетел до нее 20 метров. При посадке хвостовая балка задела землю, и воздушное судно опрокинулось на правый бок.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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