В Екатеринбурге 7 человек пострадали при столкновении автобуса и такси

В Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись такси и пассажирский автобус. По данным городского ГИБДД, лобовое ДТП произошло из-за того, что 20-летний водитель такси уснул за рулем.

По данным ведомства, таксист двигался на автомобиле Lada, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 32 человека. От удара загорелись и машина такси, и автобус. В результате ДТП пострадали водитель Lada, его пассажир и 5 пассажиров автобуса. Все они были доставлены в одну из городских больниц.

При этом все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона. На место аварии для тушения транспортных средств выезжали сотрудники местного подразделения МЧС. В результате пожара оказались серьезно повреждены автобус и машина такси.

На данный момент водитель легковушки и его пассажир находятся в больнице, пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, отправлены на амбулаторное лечение домой.