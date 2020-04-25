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25.04.2020 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге 7 человек пострадали при столкновении автобуса и такси

Текст: Елена Мационг
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись такси и пассажирский автобус. По данным городского ГИБДД, лобовое ДТП произошло из-за того, что 20-летний водитель такси уснул за рулем.

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По данным ведомства, таксист двигался на автомобиле  Lada, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 32 человека. От удара загорелись и машина такси, и автобус. В результате ДТП пострадали водитель Lada, его пассажир и 5 пассажиров автобуса. Все они были доставлены в одну из городских больниц.

При этом все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона. На место аварии для тушения транспортных средств выезжали сотрудники местного подразделения МЧС. В результате пожара оказались серьезно повреждены автобус и машина такси.

На данный момент водитель легковушки и его пассажир находятся в больнице, пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, отправлены на амбулаторное лечение домой.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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