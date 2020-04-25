Регионам рекомендовали перенести начало детской оздоровительной кампании

Детские лагеря и санатории в этом году должны начать принимать пациентов позже обычного. Это следует из рекомендации министра просвещения РФ Сергея Кравцова главам субъектов Федерации.

"Минпросвещения России рекомендует проанализировать имеющиеся договоры субъектов РФ с организациями [отдыха детей и их оздоровления] и проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок", - написал он в письме, которое цитирует ТАСС.

Напомним, работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей уже приостановлена до 1 июня 2020 года в связи с пандемией коронавируса.