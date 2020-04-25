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25.04.2020 10:40
Рубрика: Экономика

Росаккредитация объяснила правила проверки товара при онлайн-покупке

Текст: Наталья Козлова
Неожиданные данные стали появляться, когда из-за коронавирусной инфекции граждане оказались на самоизоляции. По оценках экспертов увеличился спрос на покупку бытовой техники, электроприборов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но оказалось, что далеко не все покупатели знают, как правильно приобретать пылесосы или микроволновки, как говорится, "по картинке". Как не ошибиться и безопасно купить хороший товар настоящего производителя, а не подделку?

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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С таким вопросом корреспондент "РГ" обратился в Росаккредитацию. Это федеральный орган исполнительной власти появился в нашей стране только в 2011 году по указу президента. Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития РФ.

Ее основные полномочия: аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственный контроль за их деятельностью. Так что лучше этой организации никто не знает, как правильно проверить "законность" товара.

Так вот, Росаккредитация советует покупателям проверять соответствие покупаемых товаров обязательным требованиям. Они прописаны в декларации о соответствии или в сертификате соответствия. С ними можно познакомиться на сервисах Росаккредитации.

Итак, покупатель имеет право запросить у продавца, а продавец обязан предъявить покупателю по его требованию сведения о декларации или сертификате на продаваемую им продукцию. Это порядок действует не только для магазина. Те же требование действует и при покупке товаров через Интернет.

Подлинность сертификата соответствия и его статус можно легко проверить в реестре сертификатов соответствия Росаккредитации по ссылке.

Ведомство напоминает- электроприборы и бытовая техника (за исключением средств связи - телефонов, смартфонов, соответствие которых обязательным требованиям производится в форме принятия декларации о соответствии средства связи) подлежат подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016).

Фото: PHOTOXPRESS
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Товар, соответствующий требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на него распространяется, и прошедший процедуру подтверждения соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Таможенного союза - знаком "ЕАС".

Все сертификаты соответствия, оформленные в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС, подлежат обязательному размещению в реестре Росаккредитации https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate.

Подлинность декларации о соответствии средства связи и ее статус можно проверить в реестре деклараций Россвязи по ссылке.

Росаккредитация обращает внимание граждан, что под видом сертификатов соответствия на продукцию, недобросовестные продавцы могут предоставить документы, выданные "в рамках добровольной сертификации". При проверке таких документов стоит убедиться в соответствии предоставленных сертификатов установленной форме подтверждения соответствия товара. Сертификаты, выданные в рамках добровольной сертификации, могут иметь отметку "добровольная сертификация", и не размещаются в реестрах Росаккредитации.

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На сертификате соответствия может быть нанесен QR-код, который содержит прямую ссылку на сведения о сертификате в реестре. При наведении камеры мобильного телефона (смартфона) на QR-код покупатель сможет перейти на страницу сертификата в реестре Росаккредитации (при наличии в устройстве такой функциональной возможности).

Покупателю надо убедиться, что сведения о производителе в реестре совпадают с информацией, приложенной к товару или указанной на товаре или на его упаковке. Так, должны совпадать наименование товара, производителя, сведения о торговой марке. Надо проверить срок действия сертификата в реестре, сертификат в день продажи не должен быть прекращен или приостановлен.

Еще одно условие приобретения легального и безопасного изделия - покупка в магазине, входящем в список авторизованных продавцов изготовителя. Подобные магазины перечислены на официальном сайте большинства изготовителей.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росаккредитация

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