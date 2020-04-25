Российско-сербскому гуманитарному центру 8 лет

Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), дислоцирующийся в Нише, - уникальная структура, предназначенная исключительно для помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами, чью работу высоко оценили президенты России и Сербии, празднует 25 апреля свой восьмой день рождения.

В феврале первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян провел консультации в Нише с госсекретарем МВД Сербии Милосавом Миличковичем, заместителем главы Международной организации гражданской обороны Андреем Кудиновым, послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко и содиректором РСГЦ Андреем Мамченковым. Он выразил тогда уверенность в дальнейшем перспективном развитии Центра, который, по его словам, способствует укреплению потенциала как Сербии и России, так и Балканского региона в целом, в плане безопасности при пожарах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. "У центра, с нашей точки зрения, большие перспективы, и Международная организация гражданской обороны подтвердила их. Туда входят 59 стран, они будут приезжать сюда на обучение. Любой из подобных визитов - это расширение границ, это обмен мнениями, передовым опытом, технологиями, совершенно другая атмосфера по повышению профессионального уровня", - констатировал Александр Чуприян.

Напомним, что Российско-сербский гуманитарный центр создан 25 апреля 2012 года на территории сербского города Ниша как межправительственная гуманитарная некоммерческая организация. За время существования в активе Центра - ряд проведенных гуманитарных операций и проектов по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Албании, а также масштабных учений. Кроме того, его специалисты организуют обучение и повышение квалификации в области ГО и ЧС.

Между тем накануне РСГЦ при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3 тысячи комплектов снаряжения.