Сахару назвали "самым опасным местом в истории планеты Земля"

Палеонтологи заявили, что Сахара может считаться "самым опасным местом в истории планеты Земля". 100 миллионов лет назад, когда она была обширной речной системой, а не безлюдной пустыней, здесь обитали восьмиметровые летающие рептилии, напоминающие крокодилов, и три самых хищных вида динозавров. Полные выводы исследования были опубликованы в журнале ZooKeys.

Группа ученых британского университета Портсмута исследовала окаменелости, найденные в ходе раскопок меловых пород на юго-востоке Марокко. Исследователи пришли к выводу, что самым опасным из хищников был саблезубый кархародонтозавр длиной более 8 метров с огромными челюстями и длинными зубами, напоминающими кинжал, длина каждого из которых составляла до 20 сантиметров. Кроме того, в этом регионе обитал восьмиметровый Дельтадром, член семьи хищников с длинными тонкими задними конечностями.

"Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля", - заявил палеонтолог Низар Ибрагим из университета Портсмута, добавив, что Сахара была "местом, где человеческое пребывание не длилось долго".

Хищники в основном питались рыбой, которая была здесь в огромном количестве. "Это место было заполнено огромными по размерам, длиной в несколько метров, видами рыб, включая гигантских кишечнополостных особей, - сказал профессор Мартилл, руководитель исследования. По его словам, самой опасной была огромная пресноводная акула под названием онхопристис с зазубренными зубами, похожими на кинжалы.

Согласно выводам ученых, Сахара в древние времена была местом настоящих сражений между всеми видами хищников.