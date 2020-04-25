Постановление правительства Саратовской области от 24 апреля 2020 года № 325-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Новости

Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице 22:48
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом 22:19
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 21:40
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом 21:30
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе 21:07
Volvo придется экономить 20:31
В Севастополе закончили реконструкцию одной из центральных улиц города 20:18
Мишустин поручил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники 20:13
Первый пациент с COVID-19 скончался в Якутии 20:11
Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19 20:00
В Удмуртии при обрушении кровли из-за сильного ветра погиб человек 19:56
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса 19:55
В Твери восемь суворовцев заразились COVID-19 19:31
Путин наградил медиков 19:25
Депутата ГД Новикова госпитализировали с коронавирусом 19:11
Семье умершего в Петербурге от COVID-19 врача выплатят миллион рублей 18:49
Врачи в Пакистане объявили голодовку из-за нехватки средств защиты 18:46
Владелец "Спартака" призвал завершить чемпионат России по футболу 18:44
В трех регионах Поволжья частично ослабили режим самоизоляции 18:44
Три пожилых пациента скончались в Петербурге от COVID-19 18:33
Новые фолианты Брестской крепости откроются в юбилейном году 18:25
Максим Леонидов оспорит свое задержание за прогулку в парке 18:25
В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров 18:19
В Россию доставлено 19 миллионов защитных масок из Китая 18:17
Как не убить автомобиль, убивая в нем коронавирус 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 апреля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 24 апреля 2020 года № 325-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

в пункте 1.2:

в абзаце пятом слова "за исключением услуг" заменить словами "за исключением парикмахерских услуг при условии соблюдения требований, установленных частью второй настоящего пункта, услуг";

дополнить частью второй следующего содержания:

"При оказании парикмахерских услуг необходимо соблюдать следующие требования:

организация обслуживания только по предварительной записи;

обслуживание одновременно не более одного человека в зале и исключение ожидания обслуживания посетителями внутри парикмахерской;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение уборки и дезинфекции, в том числе используемого инструмента, средствами с вирулицидной активностью после каждого клиента, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.";

приложение № 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Парикмахерские услуги.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией