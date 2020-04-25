Постановление правительства Саратовской области от 24 апреля 2020 года № 325-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

в пункте 1.2:

в абзаце пятом слова "за исключением услуг" заменить словами "за исключением парикмахерских услуг при условии соблюдения требований, установленных частью второй настоящего пункта, услуг";

дополнить частью второй следующего содержания:

"При оказании парикмахерских услуг необходимо соблюдать следующие требования:

организация обслуживания только по предварительной записи;

обслуживание одновременно не более одного человека в зале и исключение ожидания обслуживания посетителями внутри парикмахерской;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение уборки и дезинфекции, в том числе используемого инструмента, средствами с вирулицидной активностью после каждого клиента, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.";

приложение № 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Парикмахерские услуги.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин







