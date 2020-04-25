Си Цзиньпин поддержал развитие западных районов Китая

По словам председателя КНР, китайская нация в процессе своего формирования преодолела немало трудностей, и "дух движения на запад" имеет большое значение для всего государства, нации и развития западных районов Китая.

В 50-е годы прошлого века для поддержки социально-экономического развития западных районов страны высшее учебное заведение Цзяотун переехало из Шанхая в город Сиань. Вместе с вузом переехали свыше 1400 преподавателей и около 3000 студентов. Переезд университета имеет важное значение для всего государства и развития западных районов Китая. Это внесло большой вклад в строительство государства. Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки по провинции Шэньси подчеркнул, что основой "духа движения на запад" является патриотизм, который остаётся источником силы, стимулирующей развитие Китая на протяжении всех этих лет.

В этом году в Китае должна быть полностью ликвидирована бедность и завершено формирование общества среднего достатка. Эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) бросила серьёзный вызов экономическому и социальному развитию Китая. Борьба вирусом и стремление китайского народа к намеченной цели вызвали большую озабоченность международного сообщества.

В данной ситуации к "духу движения на запад" добавились новые составляющие современной эпохи. Этот дух стал мощной опорой, поддерживающей Китай в преодолении трудностей на пути к победе. Верные ему медработники приняли активное участие в борьбе с COVID-19 в провинции Хубэй.

Ощутив "дух движения на запад" в начале 1960-х годов, сотни молодых людей поехали в район опустынивания, расположенный в 300 километрах от Пекина, и начали активно сажать деревья. Благодаря усилиям трех поколений сегодня на этом месте лесной массив Сайханьба. В 2017 году его создатели получили высшую награду ООН в области окружающей среды "Чемпионы Земли" за выдающийся вклад в дело восстановления ландшафтов.

Сегодня в условиях негативных последствий эпидемии COVID-19 акцент на важности "духа движения на запад", сделанный Си Цзиньпином, играет важную роль в поддержке китайского народа, который продолжает противостоять эпидемии и стремится к окончательной победе в этой борьбе. Это важно и для достижения целей по ликвидации бедности и всестороннему построению общества среднего достатка.