СМИ: Видеоконференция G20 не состоялась из-за разногласий Китая и США

Видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которая, как предполагалось, должна была пройти вчера, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета South China Morning Post.

По данным источника издания, который непосредственно принимал участие в подготовке мероприятия, США настаивали на детальном отчете организации о своих начальных шагах после получения информации о вспышке коронавируса в Китае. Со своей стороны, Пекин категорически отказывался обсуждать предложение Вашингтона начать расследование деятельности организации. В этой связи конференция была отложена в последний момент.

Источник не исключил, что такой саммит все же состоится в ближайшем будущем при достижении участниками компромисса относительно итогового коммюнике о деятельности ВОЗ.

Напомним, первый саммит лидеров G20 в формате видеоконференции состоялся 26 марта. В ходе консультаций была достигнута договоренность о выделении 5 триллионов долларов для стабилизации мировой экономики в условиях пандемии.