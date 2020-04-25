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25 апреля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 24 апреля 2020 года № 363 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

(в редакции от 21.04.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Обязать лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий других субъектов Российской Федерации (кроме города Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также лиц, проезжающих её транзитом:

незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии на территорию Тамбовской области, месте, датах фактического пребывания, контактную информацию;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций.";

дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"5.3. Обязать лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий города Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга:

выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на

14 календарных дней со дня прибытия на территорию Тамбовской области;

незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии на территорию Тамбовской области, месте, датах фактического пребывания, контактную информацию;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций.";

пункт 11.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Приостановить с 24.04.2020 до особого распоряжения оказание услуг по отдыху детей в организациях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Тамбовской области.";

пункт 27.1 после слов "управлению по развитию промышленности и торговли области (Выжанов)," дополнить словами "управлению регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области (Камнева),".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24.04.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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