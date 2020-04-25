Турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде

Руководство UFC объявило, что турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэйтжи, пройдет в Джексонвилле 9 мая.

Изначально этот турнир должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля и за титул чемпиона в легком весе должны были поспорить россиянин Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако пандемия коронавируса спутала организаторам все карты. Событие пришлось переносить, и от участия в нем из-за неопределенности чемпион отказался.

9 мая в Джексонвилле планируется провести десять поединков. Помимо боя Фергюсон - Гэйтжи за титул в наилегчайшей категории поспорят нынешний обладатель пояса Генри Сехудо и Доминик Круз. Также в рамках шоу свой поединок проведет и россиянин Алексей Олейник, который сразится с отбывшим дисквалификацию за употребление допинга бразильцем Фабрисио Вердумом.

В официальном сообщении UFC говорится, что комиссия штата Флорида готова санкционировать турниры, которые состоятся 9, 13 и 16 мая. Организаторы сообщили о том, что будут действовать протоколы по охране здоровья и технике безопасности и турнир пройдет без зрителей.