Туроператоры и отельеры разработают предложения для отдыха медиков

Российские туроператоры и отельеры разрабатывают специальные предложения для отдыха медицинских работников после нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма G20, которая прошла в формате онлайн-конференции.

"Считаем, что туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медицинскому персоналу. По данному направлению мы уже совместно с туроператорами и отелями ведем работу по созданию специальных туристических продуктов и предложений", - приводятся в сообщении слова Зарины Догузовой.

Она также призвала зарубежных коллег присоединиться к этой инициативе, в том числе рассмотреть возможность создания совместных международных туристических проектов.

В сообщении отмечается, что туризм оказался одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По предварительной оценке, в нынешних условиях российская индустрия туризма несет ежеквартально не менее долларов 4 миллиардов убытков, напомнила глава Ростуризма. В этой отрасли в стране работают порядка 2,5 миллиона человек, часть из которых может лишиться рабочих мест, добавила Зарина Догузова.