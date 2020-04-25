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25.04.2020 14:59
Рубрика: Общество

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова

Текст: Александр Алексеев
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Скоропостижно скончалась  главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.

Обаятельная и стильная, энергичная и деловая, дружелюбная и прекрасно разбирающаяся в музыке - такой запомнили ее коллеги. О радио Юлия Ларионова знала, кажется, все, поскольку прошла путь от музыкального редактора до главного редактора самой популярной радиостанции России. Причем, трудилась на этой непростой, ответственной и очень хлопотной должности еще с 2016 года.

Именно от Юлии Ларионовой во многом зависело то, какие песни попадут в ротацию, и какие специальные программы будут выходить в эфир "Русского Радио".

- За что Всевышний забирает от нас хороших людей? - Написал теперь в своем Instagram продюсер Иосиф Пригожин, - Юля была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким".

Свои соболезнования высказали также певица Лолита, продюсер Яна Рудковская и другие известные персоны шоу-бизнеса, общавшиеся с Юлией Ларионовой.

При этом о причинах смерти и дате прощания с главным редактором "Русского Радио" пока не сообщается.

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