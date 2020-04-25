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25.04.2020 18:36
Рубрика: Власть

Утверждены правила льготного кредитования системообразующих организаций

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила льготного кредитования системообразующих организаций на пополнение оборотного капитала. Займы будут выдаваться на год по ставке, не превышающей пять процентов годовых.
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Увеличен предельный размер такого кредита. В четверг при рассмотрении постановления на заседании глава правительства говорил об одном миллиарде рублей. В подписанной им окончательной версии программы речь идет о трех миллиардах. При этом размер займа также ограничен среднемесячной выручкой организации, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли.

Предприятия смогут использовать средства займа на широкий круг целей, строго описанных в правилах. Речь идет в том числе об оплате труда, аренде помещений и оборудования, услугах по охране, транспортных расходах, расходах на связь, финансировании опытно-конструкторских работ и так далее.

Отдельным распоряжением Михаил Мишустин утвердил выделение 24 миллиардов рублей субсидий для реализации этой программы помощи.

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