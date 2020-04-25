В Беларуси не исключают появления новой Конституции страны

Текст нового Основного закона Беларуси - конституции, скорее всего, появится уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая 25 апреля на вопросы СМИ во время республиканского субботника.

По его словам, которые приводят новостные порталы, если бы послание президента парламенту и народу страны, дата которого пока перенесена, состоялось вовремя, то по целому ряду вопросов были бы даны ответы. "Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию", - уточнил глава государства.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", еще в самом конце прошлого года, обращаясь к новому составу парламента, президент РБ дал понять, что им предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции. Тогда Лукашенко акцентировал внимание депутатов, что на это существует серьезный запрос в обществе. "Это как раз тот случай, когда можно проявить себя и принять участие в судьбоносном для государства проекте", - подчеркнул он.