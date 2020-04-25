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Рубрика: В мире

В Бельгии представили график выхода страны из изоляции

Поэтапный выход Бельгии из режима изоляции начнется с 4 мая, при этом власти готовы вернуться к ограничительным мерам, если ситуация будет вновь ухудшаться. Об этом заявила премьер-министр Софи Вильмес.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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"Выход из кризиса будет поэтапный, при этом мы не можем исключать возращения к определенным мерам в случае, если эпидемия вернется", - приводит ее словам РИА Новости.

Так, уже 4 мая бельгийцам разрешат занятия индивидуальными видами спорта и посещение спортклубов. К привычной деятельности вернутся крупные компании, где нет прямых контактов с клиентами. При этом всем гражданам на вокзалах, автобусных остановках и в метро будет обязательно носить тканевую или другую маску.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Через неделю, 11 мая, вновь начнут работу непродуктовые магазины с учетом правил социального десантирования. На 15-18 мая намечено частичное открытие школ. С 18 мая можно будет посещать отдельно живущих родственников и ездить в другие регионы. Последними откроются рестораны, бары и ночные клубы - с 8 июня.

Режим социальной изоляции в Бельгии решили отменить в связи с устойчивой положительной динамикой сокращения и количества госпитализированных с коронавирусом, и умерших от него. При этом за последние сутки от COVID-19 в стране скончались 190 человек. Всего же, по данным властей, было заражено 44 293 жителя, 6679 человек умерли.

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