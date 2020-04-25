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25.04.2020 03:55
Рубрика: В мире

В Дубае с помощью "умных" шлемов найдут заразившихся коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полицейские Дубая носят "умные" шлемы для распознавания заболевших на расстоянии. Инфракрасные камеры и технология распознавания лиц позволяют выявлять людей с признаками коронавируса. Такие шлемы направили во все полицейские участки в Дубае, а также сотрудникам, которые участвуют в проверках на станциях автобусов и метро. О нововведениях в полиции ОАЭ пишет газета Khaleej Times.

Фото: REUTERS / Christopher Pike
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Шлемы могут на расстоянии пяти метров сканировать температуру у 200 человек в минуту, подавая сигнал, если в поле наблюдения попадает человек с высокой температурой, со ссылкой на издание пишет РИА Новости.

По числу заразившихся коронавирусом ОАЭ стоят на втором месте среди шести стран Персидского залива. По данным минздрава, в стране за последние сутки выявлены 525 новых случаев заболевания COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 9 тысяч человек, болезнь унесла 64 жизни.

В мире Ближний Восток ОАЭ Распространение коронавируса COVID-19

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