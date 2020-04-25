В Кремле дали прогноз о будущем международных институтов

Система международных отношений будет пересмотрена после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Серьезно замедлится глобализация, считают в Кремле.

"Все международные институты будут переосмысливаться", - заявил в интервью телеканалу "Россия-24" помощник президента Максим Орешкин. Большая часть из них, очевидно, не справляется с кризисом, автоматических мер нет. Проблемы есть и по линии МВФ, и по линии ВОЗ, констатировал он.

Кремлевский чиновник полагает, что по выходу из этой кризисной ситуации "вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом". "Мы видим, как страны закрылись друг от друга. Поэтому здесь тоже будет серьезный пересмотр того, как строятся взаимоотношения между экономиками, и очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса. И страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, а только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", - спрогнозировал он.

Будут и структурные изменения в мировой экономике, считает Орешкин. Например - перестройка системы здравоохранения. К этой теме в мире относились не так пристально, как должны были.