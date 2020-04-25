В Москве 49 процентов среди новых заболевших младше 45 лет

В столице подтверждено 2612 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в настоящее время в городе зарегистрировано уже 39 509 случаев коронавирусной инфекции.

Из вновь заболевших - 42% люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65, 9% - от 66 до 79 лет , 4,5% - старше 80 лет. Детей среди заболевших - 7%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже находятся под медконтролем.

Чтобы предупредить распространение инфекции в городе введен пропускной режим. С 15 апреля для поездки по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск - специальный код из цифр и букв.

Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для этого нужно на портале mos.ru авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте https://www.mos.ru/city/projects/covid-19.