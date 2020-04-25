В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что надо разрешить людям старше 65 лет гулять во дворах своих домов по очереди, а составление списков поручить старшим по подъезду.

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов, - заявил он РИА Новости. - Чтобы не упускать нашу главную задачу - обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса - пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок".

Сенатор подчеркнул, что пожилым людям необходим особый режим, обязательно включающий прогулки на свежем воздухе. И напомнил, что, например, в Москве "у других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены".

Валерий Рязанский считает, что этот вопрос станет актуальным уже скоро, когда в столице потеплеет.

Ранее с подобным предложением выступили в Совете по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Ирина Киркора предложила в беседе с агентством ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы​​​. По данным газеты "Коммерсант", СПЧ планирует направить проект регламента таких "зеленых пропусков" в правительство РФ на будущей неделе.