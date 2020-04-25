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25.04.2020 18:19
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что надо разрешить людям старше 65 лет гулять во дворах своих домов по очереди, а составление списков поручить старшим по подъезду.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов, - заявил он РИА Новости. - Чтобы не упускать нашу главную задачу - обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса - пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок".

Сенатор подчеркнул, что пожилым людям необходим особый режим, обязательно включающий прогулки на свежем воздухе. И напомнил, что, например, в Москве "у других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены".

Фото: vesti.ru
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Валерий Рязанский считает, что этот вопрос станет актуальным уже скоро, когда в столице потеплеет.

Ранее с подобным предложением выступили в Совете по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Ирина Киркора предложила в беседе с агентством ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы​​​. По данным газеты "Коммерсант", СПЧ планирует направить проект регламента таких "зеленых пропусков" в правительство РФ на будущей неделе.

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