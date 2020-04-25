ВОЗ: Не исключено, что выздоровевшие от COVID-19 могут заразиться повторно

На сегодняшний день в мире нет доказательств, что люди, выздоровевшие от COVID-19, защищены от повторного заражения, заявили в ВОЗ.

ВОЗ опубликовала руководство по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер для следующей фазы противостояния распространению COVID-19. Эксперты ВОЗ отмечают, что в настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

"Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для "иммунного паспорта" или "сертификата без риска", который позволил бы людям путешествовать или возвращаться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения", - говорится в сообщении ВОЗ. При этом эксперты говорят, что формирование иммунитета к новой инфекции еще только изучается, и однозначные выводы о его свойствах у людей, перенесших заболевания, пока делать преждевременно.

"ВОЗ продолжает анализ данных об ответах антител на инфекцию SARS-CoV-2. Большинство из этих исследований показывают, что у людей, которые выздоровели от инфекции, есть антитела к вирусу. Тем не менее, некоторые из этих людей имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови, что позволяет предположить, что клеточный иммунитет также может иметь решающее значение для восстановления общей сопротивляемости организма инфекции", - говорится в сообщении ВОЗ.

По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к возможному заражению этим вирусом в дальнейшем, - подчеркивают специалисты ВОЗ.

В сообщении также отмечается, что созданные на данный момент многочисленные системы тестирования не всегда достаточно точны и надежны и нуждаются в дальнейшей проверке и подтверждении их эффективности.

"Неточные иммунодиагностические тесты могут ложно классифицировать людей двумя способами. Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, что люди, которые не были заражены, ложно помечаются как положительные. Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по контролю", - отмечают в ВОЗ, подчеркнув, что тесты на SARS-CoV-2 должны давать четкий ответ по поводу именно этой инфекции и исключать возможность ошибочного диагностирования, если человек заражен другой из шести известных разновидностей коронавируса.

На данном этапе знаний о новой инфекции, пришли к выводу в ВОЗ, "недостаточно данных об эффективности антител-опосредованного иммунитета, чтобы гарантировать точность "иммунного паспорта" или "сертификата без риска". Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному заражению, потому что они получили соответствующий результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи инфекции".

В ВОЗ отметили, что по мере появления новых фактических данных, позиция и рекомендации организации могут корректироваться.