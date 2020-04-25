ВОЗ: Не исключено, что выздоровевшие от COVID-19 могут заразиться повторно

Новости

Названо лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски 15:20
Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в петербургском парке 15:18
Две стройки Минобороны в Севастополе перевели в режим обсерватора 15:17
Минюст Украины привлечет к работе пожизненно осужденных преступников 15:10
На Ямале рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-26 15:08
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова 14:59
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко найден мертвым в США 14:56
В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска 14:52
В Беларуси не исключают появления новой Конституции страны 14:51
Алекперов: Цены на бензин в РФ не упадут вслед за нефтяными котировками 14:38
В Ростове военный ансамбль начал серию дворовых концертов ко Дню Победы 14:35
В Заполярье впервые в истории науки в неволе родился серый тюлень 14:31
В Екатеринбурге 7 человек пострадали при столкновении автобуса и такси 14:26
На Украине спасатели локализовали очаг пожара в Чернобыле 14:05
В Уфе начали проверку инцидента в исправительной колонии 14:01
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом 13:53
Майк Тайсон хочет снова выйти на ринг 13:52
Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности больниц 13:49
Сильнейшие российские гроссмейстеры сыграют в благотворительном турнире 13:33
МИД РФ обеспокоен угрозами США в адрес Ирана 13:26
В Брянской области число жертв COVID-19 выросло до четырех человек 13:24
Лукашенко объяснил причину переноса сроков своего послания 13:18
Посол России в США призвал помнить об исторической встрече на Эльбе 13:12
Нотариусы помогут подключаться к судебным процессам в режиме веб-конференций 13:07
В Сочи депутат городского собрания умер от проблем с сердцем 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
25.04.2020 15:10
Рубрика: Общество

ВОЗ: Не исключено, что выздоровевшие от COVID-19 могут заразиться повторно

Текст: Ирина Невинная
На сегодняшний день в мире нет доказательств, что люди, выздоровевшие от COVID-19, защищены от повторного заражения, заявили в ВОЗ.

ВОЗ опубликовала руководство по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер для следующей фазы противостояния распространению COVID-19. Эксперты ВОЗ отмечают, что в настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

Фото: GettyImages
Как полноценный сон влияет на иммунитет

"Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для "иммунного паспорта" или "сертификата без риска", который позволил бы людям путешествовать или возвращаться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения", - говорится в сообщении ВОЗ. При этом эксперты говорят, что формирование иммунитета к новой инфекции еще только изучается, и однозначные выводы о его свойствах у людей, перенесших заболевания, пока делать преждевременно.

"ВОЗ продолжает анализ данных об ответах антител на инфекцию SARS-CoV-2. Большинство из этих исследований показывают, что у людей, которые выздоровели от инфекции, есть антитела к вирусу. Тем не менее, некоторые из этих людей имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови, что позволяет предположить, что клеточный иммунитет также может иметь решающее значение для восстановления общей сопротивляемости организма инфекции", - говорится в сообщении ВОЗ.

Фото: iStock
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к возможному заражению этим вирусом в дальнейшем, - подчеркивают специалисты ВОЗ.

В сообщении также отмечается, что созданные на данный момент многочисленные системы тестирования не всегда достаточно точны и надежны и нуждаются в дальнейшей проверке и подтверждении их эффективности.

"Неточные иммунодиагностические тесты могут ложно классифицировать людей двумя способами. Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, что люди, которые не были заражены, ложно помечаются как положительные. Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по контролю", - отмечают в ВОЗ, подчеркнув, что тесты на SARS-CoV-2 должны давать четкий ответ по поводу именно этой инфекции и исключать возможность ошибочного диагностирования, если человек заражен другой из шести известных разновидностей коронавируса.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек

На данном этапе знаний о новой инфекции, пришли к выводу в ВОЗ, "недостаточно данных об эффективности антител-опосредованного иммунитета, чтобы гарантировать точность "иммунного паспорта" или "сертификата без риска". Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному заражению, потому что они получили соответствующий результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи инфекции".

В ВОЗ отметили, что по мере появления новых фактических данных, позиция и рекомендации организации могут корректироваться.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности больниц
На Украине спасатели локализовали очаг пожара в Чернобыле
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции