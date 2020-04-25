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25.04.2020 09:20
Рубрика: В мире

ВОЗ: Шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мировые лидеры обязались ускорить сотрудничество в разработке вакцины против коронавируса, а также распространять методы лечения пациентов от COVID-19 и лекарства по всему миру. Соединенные Штаты отказались от участия в виртуальной встрече, созванной по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Фото: iStock
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Как отмечает The Guardian, встреча, в которой приняли участие многие лидеры стран G20, продемонстрировала растущую изоляцию Дональда Трампа на мировой арене. Главным результатом мероприятия стало решение о том, что богатые государства не будут скрывать результаты исследований по разработке вакцины от развивающихся стран.

Встреча также показала поддержку ВОЗ со стороны мировых лидеров на фоне решения Трампа приостановить выплаты этой организации. Стороны договорились четвертого мая под председательством Британии провести совместный глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, направленный на сбор средств на исследования, лечение и тестирование вакцин.

"Мы сталкиваемся с общей угрозой, которую можно победить, действуя вместе. Опыт подсказывает нам, что лекарства от вирусов не в равной степени доступны для всех. Мы не можем допустить такого", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Сета Беркли, генерального директора альянса Gavi, который ведет кампании по иммунизации в бедных странах и активно сотрудничает с ВОЗ, в мире разрабатывается более 100 потенциальных вакцин от COVID-19, шесть из них уже проходят клинические испытания. По словам Беркли, необходимо не допустить повторения опыта 2009 года, когда вакцина против свиного гриппа H1N1 дошла до развивающихся стран слишком поздно.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Участники встречи согласовали итоговый текст документа, взяв на себя обязательства обеспечить доступ к новым методам лечения, технологиям и вакцинам по всему миру, придерживаться глобального международного партнерства в области исследований и координации усилий по борьбе с пандемией, принимать коллективные решения по реагированию на пандемию, а также учиться на опыте других стран, быть ответственными перед самыми уязвимыми сообществами и всем миром.

Как отмечают аналитики, весьма многосторонний и декларативный тон обещаний контрастирует с реакцией многих стран на вспышку пандемии. На деле многие государства запретили вывоз из своих стран медицинского оборудования, закрыли границы и даже пытались украсть оборудование друг у друга. Степень сотрудничества в области исследований вакцин также неоднородна.

На совещании было принято решение назначить двух новых специальных посланников для координации сотрудничества в области исследований вакцин и обеспечения равного доступа к любым успешным вакцинам. Ими стали сэр Эндрю Витти, бывший глава британского фармацевтического гиганта GSK и доктор Нгози Оконджо-Ивеала, председатель Gavi.

В мире США Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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