Врачи в Пакистане объявили голодовку из-за нехватки средств защиты

Большая группа пакистанских врачей и медсестер объявила голодовку, требуя обеспечить им надежную защиту при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом, сообщает информагентство AFP.

По некоторым данным, от коронавируса заболели 150 врачей в провинции Пенджаб, где отмечается наибольшее число инфицированных Причиной, прежде всего, стало отсутствие профессиональных средств защиты при работе с тяжелыми пациентами.

Это уже не первая протестная акция в Пакистане. В апреле в городе Кветта задержали 50 врачей, протестовавших против отсутствия помощи от государства в обеспечении лечебного процесса.

"Мы не намерены останавливаться до тех пор, пока правительство не прислушается к нашим требованиям", - заявил руководитель "Альянса за здоровую провинцию", доктор Салман Хасиб.

Между тем в Пакистане зарегистрировано 12 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, 256 человек умерли от болезни.