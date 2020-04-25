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25.04.2020 17:00
Рубрика: В мире

Вучич: Сербия никогда не забудет российскую помощь в борьбе с COVID-19

Текст: Александр Борисов (Белград)
Сербский президент Александр Вучич встретился в субботу с руководителем сводного отряда министерства обороны РФ в Сербии генерал-майором Михаилом Чернышовым и послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. Он поблагодарил Владимира Путина и Сергея Шойгу за направление в страну военных специалистов для противодействия расширению коронавирусной инфекции, выразив надежду, что российские политики в скором времени вновь посетят данное балканское государство.

"Решение президента Путина - это не только отражение солидарности, но и подтверждение исключительных стратегических отношений и самой тесной дружбы между двумя государствами", - указал сербский лидер.

Обращаясь к российским военным, Вучич подчеркнул: "Профессиональным и эффективным трудом с утра и до темноты Вы боролись за своих друзей в Сербии. Сербия этого никогда не забудет. Вы своим трудом заслужили уважение наших граждан и укрепили братские отношения между двумя народами".

Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской
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Между тем генерал-майор Михаил Чернышов отмечает, что Россия не оставила Сербию один на один в борьбе с коронавирусной инфекцией, направила самое ценное, что у нее есть, в помощь сербскому народу - своих людей, поскольку никакое снаряжение не может заменить братскую руку и помощь специалистов. "Люди в восторге. Достаточно просто выйти на улицу, где наши специалисты выполняют задачи, и убедиться в этом. Теплота сразу видна и ощущается. Гражданам Сербии дорого то, что Россия не забыла Сербию в эти трудные дни. Сербский народ не скрывает своей благодарности за помощь и поддержку", - заявил в интервью сербскому изданию "Вечерние новости" высокопоставленный российский военный.

Следует отметить, что сербский посол в Москве Мирослав Лазански назвал Михаила Чернышова "убийцей коронавируса". "Направление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа генерал-майора Михаила Чернышова демонстрирует значение, которое придает нам и нашей стране президент Российской Федерации Владимир Путин, - заявил в интервью изданию Informer дипломат. - Он в Сербию послал своего "генерала-супермена", подготовленного ко всем видам биологической войны".

Напомним, что всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах республики: Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар и Княжевац. Обработано около 215 зданий и сооружений общей площадью более 1041 тыс. кв. метров, 54 участка дорог с твердым покрытием площадью около 400 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных COVID-19.

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