За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах

Новости

Сильнейшие российские гроссмейстеры сыграют в благотворительном турнире 13:33
МИД РФ обеспокоен угрозами США в адрес Ирана 13:26
В Брянской области число жертв COVID-19 выросло до четырех человек 13:24
Лукашенко объяснил причину переноса сроков своего послания 13:18
Посол России в США призвал помнить об исторической встрече на Эльбе 13:12
Нотариусы помогут подключаться к судебным процессам в режиме веб-конференций 13:07
В Сочи депутат городского собрания умер от проблем с сердцем 13:01
Видео: мотоциклист-экстремал рухнул с горы, не добравшись до вершины 13:00
Москвичи получили три тысячи карт "Тройка" через банки и Яндекс.Лавку 12:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале 12:59
На Ставрополье умер первый медработник от коронавируса 12:46
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе 12:45
Ливанцы протестуют против своего Центробанка 12:35
На Ямале в больницу доставили 8 человек после жесткой посадки Ми-26 12:32
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек 12:16
Туроператоры и отельеры разработают предложения для отдыха медиков 12:15
Лукашенко утвердил своим указом меры по поддержке экономики 12:09
Президент Киргизии поручил рассмотреть варианты смягчения режима ЧП 11:51
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса 11:47
Арабская коалиция на месяц продлила режим прекращения огня в Йемене 11:43
В Крыму за сутки у 10 человек выявлен коронавирус 11:40
Дальний Восток получит дополнительно 4,3 миллиарда рублей на соцобъекты 11:36
Опубликованы лучшие проекты жителей Москвы по улучшению жизни в городе 11:30
На Алтае у 51 работника рудника обнаружили коронавирус 11:24
Названа средняя зарплата в Москве на начало года 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
25.04.2020 13:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В нем отметили, что половина или 48,9% новых случаев - контактные и без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек
  1. Москва - 2612
  2. Московская область - 605
  3. Санкт-Петербург - 215
  4. Мурманская область - 193
  5. Республика Дагестан - 157
  6. Нижегородская область - 118
  7. Краснодарский край - 84
  8. Тульская область - 73
  9. Челябинская область - 72
  10. Калужская область - 69
  11. Республика Татарстан - 65
  12. Рязанская область -64
  13. Алтайский край - 63
  14. Оренбургская область - 56
  15. Пермский край - 55
  16. Ростовская область - 51
  17. Республика Хакасия - 49
  18. Карачаево-Черкесская Республика - 46
  19. Владимирская область - 45
  20. Тамбовская область - 45
  21. Республика Мордовия - 45
  22. Курская область - 44
  23. Ленинградская область - 43
  24. Республика Ингушетия - 41
  25. Кировская область - 40
  26. Новосибирская область - 38
  27. Ярославская область - 37
  28. Ямало-Ненецкий АО - 37
  29. Республика Башкортостан - 35
  30. Чувашская Республика - 35
  31. Приморский край - 34
  32. Свердловская область - 33
  33. Республика Северная Осетия - 30
  34. Республика Марий Эл - 30
  35. Тверская область - 29
  36. Кабардино-Балкарская Республика - 29
  37. Хабаровский край - 28
  38. Брянская область - 27
  39. Ставропольский край - 27
  40. Ульяновская область - 27
  41. Волгоградская область - 26
  42. Орловская область - 25
  43. Астраханская область - 25
  44. Самарская область - 24
  45. Пензенская область - 23
  46. Воронежская область - 22
  47. Чеченская Республика - 22
  48. Липецкая область - 21
  49. Калининградская область - 21
  50. Саратовская область - 20
  51. Белгородская область - 19
  52. Республика Калмыкия - 18
  53. Красноярский край - 18
  54. Костромская область - 17
  55. Смоленская область - 17
  56. Тюменская область - 17
  57. Ивановская область - 16
  58. Ханты-Мансийский АО - 16
  59. Новгородская область - 15
  60. Удмуртская Республика - 15
  61. Республика Бурятия - 13
  62. Псковская область - 12
  63. Архангельская область - 10
  64. Забайкальский край - 10
  65. Вологодская область - 9
  66. Республика Тыва - 9
  67. Магаданская область - 9
  68. Республика Коми - 8
  69. Томская область - 7
  70. Кемеровская область - 6
  71. Еврейская АО - 6
  72. Республика Карелия - 5
  73. Курганская область - 5
  74. Республика Алтай - 5
  75. Иркутская область - 5
  76. Амурская область - 5
  77. Омская область - 4
  78. Республика Саха (Якутия) - 4
  79. Республика Крым - 4
  80. Камчатский край - 3
  81. Республика Адыгея - 2
  82. Чукотский АО - 1
  83. г.Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За минувшие сутки выписаны 682 выздоровевших:

Фото: iStock
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
  • Москва - 312
  • Санкт-Петербург - 49
  • Московская область - 27
  • Оренбургская область - 23
  • Пензенская область - 24
  • Республика Северная Осетия-Алания - 17
  • Нижегородская область - 15
  • Краснодарский край - 14
  • Республика Чувашия - 14
  • Белгородская область - 12
  • Республика Ингушетия - 11
  • Республика Татарстан - 11
  • Свердловская область - 11
  • Тюменская область - 10
  • Тверская область - 9
  • Приморский край - 9
  • Тамбовская область - 8
  • Мурманская область - 6
  • Рязанская область - 6
  • Ставропольский край - 6
  • Кабардино-Балкарская Республика - 6
  • Новгородская область - 6
  • Забайкальский край - 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 5
  • Сахалинская область - 5
  • Тульская область - 4
  • Пермский край - 4
  • Ярославская область - 4
  • Саратовская область - 4
  • Астраханская область - 4
  • Красноярский край - 3
  • Калужская область - 3
  • Cамарская область - 3
  • Алтайский край - 3
  • Вологодская область - 3
  • Республика Калмыкия - 3
  • Брянская область - 2
  • Курская область - 2
  • Кировская область - 2
  • Липецкая область - 2
  • Волгоградская область - 2
  • Челябинская область - 2
  • Иркутская область - 2
  • Хабаровский край - 1
  • Калининградская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Республика Карелия - 1
  • Севастополь - 1
  • Курганская область - 1
  • Чукотский автономный округ - 1
  • Ненецкий автономный округ - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 250.

За сутки умерли 66 человек:

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Скворцова: Переболевшие COVID-19 вряд ли заразятся снова
  • Москва - 41
  • Московская область - 3
  • Санкт-Петербург - 3
  • Краснодарский край - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Волгоградская область - 2
  • Саратовская область - 2
  • Пензенская область - 1
  • Воронежская область - 1
  • Тульская область - 1
  • Курская область - 1
  • Астраханская область - 1
  • Тюменская область - 1
  • Костромская область - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Тамбовская область - 1
  • Алтайский край - 1
  • Омская область - 1

За весь период по России умер 681 человек.

Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
Минобороны открыло архивные документы, посвященные встрече на Эльбе
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции