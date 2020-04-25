За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В нем отметили, что половина или 48,9% новых случаев - контактные и без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек Москва - 2612 Московская область - 605 Санкт-Петербург - 215 Мурманская область - 193 Республика Дагестан - 157 Нижегородская область - 118 Краснодарский край - 84 Тульская область - 73 Челябинская область - 72 Калужская область - 69 Республика Татарстан - 65 Рязанская область -64 Алтайский край - 63 Оренбургская область - 56 Пермский край - 55 Ростовская область - 51 Республика Хакасия - 49 Карачаево-Черкесская Республика - 46 Владимирская область - 45 Тамбовская область - 45 Республика Мордовия - 45 Курская область - 44 Ленинградская область - 43 Республика Ингушетия - 41 Кировская область - 40 Новосибирская область - 38 Ярославская область - 37 Ямало-Ненецкий АО - 37 Республика Башкортостан - 35 Чувашская Республика - 35 Приморский край - 34 Свердловская область - 33 Республика Северная Осетия - 30 Республика Марий Эл - 30 Тверская область - 29 Кабардино-Балкарская Республика - 29 Хабаровский край - 28 Брянская область - 27 Ставропольский край - 27 Ульяновская область - 27 Волгоградская область - 26 Орловская область - 25 Астраханская область - 25 Самарская область - 24 Пензенская область - 23 Воронежская область - 22 Чеченская Республика - 22 Липецкая область - 21 Калининградская область - 21 Саратовская область - 20 Белгородская область - 19 Республика Калмыкия - 18 Красноярский край - 18 Костромская область - 17 Смоленская область - 17 Тюменская область - 17 Ивановская область - 16 Ханты-Мансийский АО - 16 Новгородская область - 15 Удмуртская Республика - 15 Республика Бурятия - 13 Псковская область - 12 Архангельская область - 10 Забайкальский край - 10 Вологодская область - 9 Республика Тыва - 9 Магаданская область - 9 Республика Коми - 8 Томская область - 7 Кемеровская область - 6 Еврейская АО - 6 Республика Карелия - 5 Курганская область - 5 Республика Алтай - 5 Иркутская область - 5 Амурская область - 5 Омская область - 4 Республика Саха (Якутия) - 4 Республика Крым - 4 Камчатский край - 3 Республика Адыгея - 2 Чукотский АО - 1 г.Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За минувшие сутки выписаны 682 выздоровевших: Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России Москва - 312

Санкт-Петербург - 49

Московская область - 27

Оренбургская область - 23

Пензенская область - 24

Республика Северная Осетия-Алания - 17

Нижегородская область - 15

Краснодарский край - 14

Республика Чувашия - 14

Белгородская область - 12

Республика Ингушетия - 11

Республика Татарстан - 11

Свердловская область - 11

Тюменская область - 10

Тверская область - 9

Приморский край - 9

Тамбовская область - 8

Мурманская область - 6

Рязанская область - 6

Ставропольский край - 6

Кабардино-Балкарская Республика - 6

Новгородская область - 6

Забайкальский край - 6

Ханты-Мансийский автономный округ - 5

Сахалинская область - 5

Тульская область - 4

Пермский край - 4

Ярославская область - 4

Саратовская область - 4

Астраханская область - 4

Красноярский край - 3

Калужская область - 3

Cамарская область - 3

Алтайский край - 3

Вологодская область - 3

Республика Калмыкия - 3

Брянская область - 2

Курская область - 2

Кировская область - 2

Липецкая область - 2

Волгоградская область - 2

Челябинская область - 2

Иркутская область - 2

Хабаровский край - 1

Калининградская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Республика Карелия - 1

Севастополь - 1

Курганская область - 1

Чукотский автономный округ - 1

Ненецкий автономный округ - 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 250. За сутки умерли 66 человек: Скворцова: Переболевшие COVID-19 вряд ли заразятся снова Москва - 41

Московская область - 3

Санкт-Петербург - 3

Краснодарский край - 2

Республика Чувашия - 2

Волгоградская область - 2

Саратовская область - 2

Пензенская область - 1

Воронежская область - 1

Тульская область - 1

Курская область - 1

Астраханская область - 1

Тюменская область - 1

Костромская область - 1

Республика Хакасия - 1

Тамбовская область - 1

Алтайский край - 1

Омская область - 1 За весь период по России умер 681 человек.