За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В нем отметили, что половина или 48,9% новых случаев - контактные и без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2612
- Московская область - 605
- Санкт-Петербург - 215
- Мурманская область - 193
- Республика Дагестан - 157
- Нижегородская область - 118
- Краснодарский край - 84
- Тульская область - 73
- Челябинская область - 72
- Калужская область - 69
- Республика Татарстан - 65
- Рязанская область -64
- Алтайский край - 63
- Оренбургская область - 56
- Пермский край - 55
- Ростовская область - 51
- Республика Хакасия - 49
- Карачаево-Черкесская Республика - 46
- Владимирская область - 45
- Тамбовская область - 45
- Республика Мордовия - 45
- Курская область - 44
- Ленинградская область - 43
- Республика Ингушетия - 41
- Кировская область - 40
- Новосибирская область - 38
- Ярославская область - 37
- Ямало-Ненецкий АО - 37
- Республика Башкортостан - 35
- Чувашская Республика - 35
- Приморский край - 34
- Свердловская область - 33
- Республика Северная Осетия - 30
- Республика Марий Эл - 30
- Тверская область - 29
- Кабардино-Балкарская Республика - 29
- Хабаровский край - 28
- Брянская область - 27
- Ставропольский край - 27
- Ульяновская область - 27
- Волгоградская область - 26
- Орловская область - 25
- Астраханская область - 25
- Самарская область - 24
- Пензенская область - 23
- Воронежская область - 22
- Чеченская Республика - 22
- Липецкая область - 21
- Калининградская область - 21
- Саратовская область - 20
- Белгородская область - 19
- Республика Калмыкия - 18
- Красноярский край - 18
- Костромская область - 17
- Смоленская область - 17
- Тюменская область - 17
- Ивановская область - 16
- Ханты-Мансийский АО - 16
- Новгородская область - 15
- Удмуртская Республика - 15
- Республика Бурятия - 13
- Псковская область - 12
- Архангельская область - 10
- Забайкальский край - 10
- Вологодская область - 9
- Республика Тыва - 9
- Магаданская область - 9
- Республика Коми - 8
- Томская область - 7
- Кемеровская область - 6
- Еврейская АО - 6
- Республика Карелия - 5
- Курганская область - 5
- Республика Алтай - 5
- Иркутская область - 5
- Амурская область - 5
- Омская область - 4
- Республика Саха (Якутия) - 4
- Республика Крым - 4
- Камчатский край - 3
- Республика Адыгея - 2
- Чукотский АО - 1
- г.Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За минувшие сутки выписаны 682 выздоровевших:
- Москва - 312
- Санкт-Петербург - 49
- Московская область - 27
- Оренбургская область - 23
- Пензенская область - 24
- Республика Северная Осетия-Алания - 17
- Нижегородская область - 15
- Краснодарский край - 14
- Республика Чувашия - 14
- Белгородская область - 12
- Республика Ингушетия - 11
- Республика Татарстан - 11
- Свердловская область - 11
- Тюменская область - 10
- Тверская область - 9
- Приморский край - 9
- Тамбовская область - 8
- Мурманская область - 6
- Рязанская область - 6
- Ставропольский край - 6
- Кабардино-Балкарская Республика - 6
- Новгородская область - 6
- Забайкальский край - 6
- Ханты-Мансийский автономный округ - 5
- Сахалинская область - 5
- Тульская область - 4
- Пермский край - 4
- Ярославская область - 4
- Саратовская область - 4
- Астраханская область - 4
- Красноярский край - 3
- Калужская область - 3
- Cамарская область - 3
- Алтайский край - 3
- Вологодская область - 3
- Республика Калмыкия - 3
- Брянская область - 2
- Курская область - 2
- Кировская область - 2
- Липецкая область - 2
- Волгоградская область - 2
- Челябинская область - 2
- Иркутская область - 2
- Хабаровский край - 1
- Калининградская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Республика Карелия - 1
- Севастополь - 1
- Курганская область - 1
- Чукотский автономный округ - 1
- Ненецкий автономный округ - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 250.
За сутки умерли 66 человек:
- Москва - 41
- Московская область - 3
- Санкт-Петербург - 3
- Краснодарский край - 2
- Республика Чувашия - 2
- Волгоградская область - 2
- Саратовская область - 2
- Пензенская область - 1
- Воронежская область - 1
- Тульская область - 1
- Курская область - 1
- Астраханская область - 1
- Тюменская область - 1
- Костромская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Тамбовская область - 1
- Алтайский край - 1
- Омская область - 1
За весь период по России умер 681 человек.