Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса "Голос. Дети"

Подведены итоги седьмого сезона телевизионного шоу-конкурса "Голос. Дети". По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко. Она обошла еще двух претендентов: Софью Туманову из команды Валерия Меладзе и Артема Фокина, которого обучала Полина Гагарина. Из-за простуды подопечная Меладзе выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

"За Олесю Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста, проголосовали 35,7% телезрителей", - пишет ТАСС.

Финал проекта транслировался в прямом эфире Первого канала. Победительница получила в качестве награды статуэтку, карту с суммой в миллион рублей, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла.